Giaele De Donà | il faccia a faccia con un’ex gieffina | “E’ stata una cattiveria | potevi evitarla”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Dee il confronto in studio con l’exCristina Quaranta: ecco l’accaduto in direttaDenel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip ha raggiunto lo studio del reality show di Canale 5. La giovane modella è arrivata in studio per un confronto con Cristina Quaranta. L’exCristina nelle ultime settimane in diretta ha svelato che Brad, il marito dia novembre è stato a cena nel ristorante milanese dove lavora la Quaranta. Subito dopo il fratello di, Matthias ha inviato un messaggio aereo per tranquillizzare la modella. Leggi anche –> Tensione alle stelle tra Oriana e Martina Nasoni. La VIP sbotta: “Guarda come mette zizzania” Ila ...