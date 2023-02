Giacchetta rivela | “Due assenti per la Cremonese a Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il direttore sportivo Simoneche ci sono dueper lain vista della partita diSimone, direttore sportivo dellaed ex calciatore del, ha parlato della sfida di domenica sera a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss: “Rispetto alla gara di Coppa Italia non ci saranno grosse differenze, se non nella volontà superiore da parte deldi voler vincere. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso, c’è un divario tecnico importante, ma per quel che ci riguarda ci difenderemo cercando di dare il meglio come abbiamo fatto in Coppa Italia. E’ paradossale il fatto che non abbiamo mai vinto in campionato, mentre in Coppa Italia, con un pizzico di ...