Già smentita la lite tra Anna Oxa e Madame | la verità sul bicchiere d’acqua

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) GiàlatraOxa e: niente di vero in quello che circolava ieri sera, a pochi minuti dalla diretta della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Si parlava di ungettato daOxa sucon la richiesta di vaccinarsi ma l’episodio è già stato smentito da entrambe le parti. PerOxa, ha parlato Oxarte:“Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa”. Smentito categoricamente il gesto contro, mai verificatosi. Anche da parte diè arrivata la pronta: nessun litigio. “Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di ...