Ghosts Again dei Depeche Mode | testo e video

(Di venerdì 10 febbraio 2023) È disponibile da oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica domani 10 febbraio “”, primo singolo estratto dall’album Memento Mori. Il brano ha tutte le caratteristiche tipiche di: le parole evocative di Dave Gahan, come “wasted feelings, broken meanings… a place to hide the tears we cry”, e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore. Il significato di«Per me “” cattura perfettamente quell’equilibrio che esiste tra malinconia e gioia», commenta Gahan in merito al brano. Gore aggiunge: «Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono eccitato all’idea di poterlo condividere con tutti». Il...