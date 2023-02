Gf vip | Antonella Fiordelisi piange in confessionale | ' Non voglio che mi vedano | sono tutti contro di me'

... Edoardo Tavassi contro Attilio Romita: 'Hai dato delle galline a Giaele e Micol' Gf, Oriana Marzoli chiude con Daniele Dal Moro: 'Non voglio più parlargli'Fiordelisi isolata dal ...Romita in guerra con il gruppo di Tavassi: furioso per la nomination Gf, Edoardo Donnamaria lo dice all'orecchio adFiordelisi sotto le coperte: la promessa fatta di notte Tutti contro ...

Gf Vip, Oriana rischia la squalifica: «Frase da brividi su Antonella e Martina». Ecco cosa ha detto ilmessaggero.it

Gf Vip, Edoardo Donnamaria lo dice all'orecchio ad Antonella Fiordelisi sotto le coperte: la promessa fatta di leggo.it

Gf Vip 7, Francesco Chiofalo: “Tutte le persone che conoscono Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa ... Isa e Chia

GF VIP, la promessa sotto le coperte tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: ecco cosa si sono detti Il Pallone Gonfiato

Gf Vip, Edoardo Donnamaria e l'anello di fidanzamento ad Antonella Fiordelisi: lei reagisce così ilmattino.it

Alfonso Signorini suggerisce ad Antonella Fiordelisi in diretta di abbandonare la Casa Antonella Fiordelisi è stata attaccata da tanti Vipponi e in ...La VIP continua ad essere al centro di molti scontri e confronti e, dopo un lungo sfogo, dichiara di volersi concentrare sul suo percorso ...