GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 32 | Nulla di vero

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Allora io già sono nera perché ieri ho dovuto guardare il GF Vip quando su Rai 1 c’era Sanremo: come minimo devi farmi un puntatore, e invece una noia mortale. Piersilvio questa non te la perdono! Ma come gli è venuto in mente di mandare in onda il GF nella settimana santa di Sanremo? Per di più questa edizione è di un finto mai visto. Non ha la minima credibilità. I concorrenti, tutti nessuno escluso, hanno studiato e non sono spontanei in. Io non credo a niente di quello che vedo quest’anno ormai. Io amo il trash ma non ce n’è l’ombra e non venitemi a dire che Oriana che dà calci agli armadi insultando gli altri è divertente perché quello non è divertente. Ma posso io rimpiangere il man che canta Esmeralda??? Tutte le puntate incentrate sulle coppie, che poi diciamoci la verità, che grandi coppie quest’anno… Non ho mai visto una coppia più tossica dei ...