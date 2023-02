Gf Vip 7 | furia Oriana VIDEO | “Le classiche ragazze che sembrano angioletti caduti dal cielo | che in realtà…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo la puntata di ieri sera, nella giornataMarzoli ha fatto un confessionale dove ha usato parole molto dure (con tono di voce ironico), riguardo alcune coinquiline: “Lechedal celo e poi guarda come sono, che in realtà mettono zizzania.”Marzoli, () #oriele #orianistas ##gfvip https://t.co/fk4LTnmu7V L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Duro scontro Wilma-Patrizia: “Basta fare le prediche per ore, caz*o, non mi interessa… “Non ti si può dire niente e devi avere…” Gf Vip, scintille tra Antonella e): “Sei falsa, nessuno ti ...