“GF Vip 7” | Edoardo Tavassi e l’ultimatum in diretta a Romita | “O parli o lascio”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 febbraio 2023) News Tv. Nel regolamento del GF Vip è specificato che è vietato nominarsi l’un l’altro così da andare tutti al televoto. Il che significa che scambiarsi semplicemente opinioni su chi mandare in nomination fa parte delle dinamiche del reality show. A ricordarlo inieri sera, giovedì 9 febbraio 2023, è stato Alfonso Signorini dopo aver trasmesso le clip che mostrano Attilioaccusare i suoi coinquilini di atteggiamenti simili a quelli dei mafiosi. Ne è venuto fuori uno scontro duro con. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Attiliochoc: “È un’organizzazione mafiosa” Attilionei giorni scorsi ha puntato il dito contro gli altri coinquilini per aver assunto durante le nomination un atteggiamento di stampo mafioso. Parole che non ...