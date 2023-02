Gf Vip 7 | Alfonso Signorini mette Antonella Fiordelisi con le spalle al muro | “Se ti senti vittima di bullismo esci dalla Casa”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le ultime settimane nelladel Gf Vip non sono state molto facili per, la quale si è trovata più volte a scontrarsi con i suoi compagni di avventura. Proprio per questo motivo spesso ha accusato i suoi compagni di fare delcontro di lei. Anche fuori, più volte il padre diha lamentato il fatto che la concorrente più volte abbia ricevuto un trattamento poco carino da parte dei compagni. Nel corso della puntata di ieriha deciso di affrontare una volta per tutte la questione consi sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano. Vi devo dire che ...