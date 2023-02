GeVi Napoli | risolto consensualmente il contratto con Devin Davis

PROGRAMMA 19GIORNATA SERIE A1 Sabato 11 febbraio Ore 20:30 - Nutribullet Treviso Basket -Basket Domenica 12 febbraio Ore 17:00 - Bertram Yachts Derthona Tortona - Pallacanestro ...Basket 2022 - 2023 Serie A SquadraIl playmaker della, David Michineau, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Lega Basket Serie A: Domenica avete ottenuto una vittoria di peso in un match molto ...

GeVi Napoli, sospensione e rescissione per Devin Davis Sportando

UFFICIALE - La Gevi Napoli rescinde con Davis per motivi disciplinari Basketinside

Gevi Napoli: Rescisso contratto Davis, dopo averlo sospeso per gravi motivi disciplinari TG Gialloblu

Nutribullet Treviso - Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Abbiamo tutto per fare bene" Basketinside

Nutribullet Treviso Basket: Domani al Palaverde anticipo con Napoli (20.30) Sportando

La NutriBullet Treviso, dopo il successo esterno di Verona, apre la 19ª giornata di Serie A UnipolSai 2022/23 ospitando la GeVi Napoli, che viene dalla vittoria in volata contro Scafati.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...