Genoa | per la A serve di più I segreti del Südtirol e le panchine bollenti

Si apre oggi con- Palermo la 24ª giornata di Serie B. Nella nostra rubrica 'A Tutta B' l'analisi del match tra la squadra di Gilardino e quella ...... i rosa sono reduci da nove risultati utili consecutivi mentre ilè reduce da un pareggio contro il Pisa e una sconfitta a Parma. Dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo,il tecnico ...

Genoa, per venerdì ancora una super affluenza al Ferraris Genoa News 1893

Metamorfosi Palermo: contro il Genoa per confermare la crescita Livesicilia.it

Giudice sportivo, multa di 10mila euro al Genoa. Nessuno squalificato per il Palermo Buon Calcio a Tutti

Giudice Sportivo, 10mila euro di multa al Genoa per lanci di oggetti contro Buffon Parma Live

Genoa-Palermo, le probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Corini GenovaToday

Per me è un giocatore di livello. Poi caratterialmente non lo conosco. Ho avuto alle dipendenze il padre: aveva un carattere forte", le sue parole. SERIE B - "All’inizio dell’anno ho dato le mie ...Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato così la sfida contro la Genoa:“Quello con la Reggina è stato un ulteriore step che abbiamo affrontato. Adesso giocheremo in uno stadio bellissimo, ...