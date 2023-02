Genoa-Palermo | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il ventiquattresimo turno diB si apre con, match che andrà in scena alle ore 20:30 allo stadio Ferraris di Genova. Una sfida molto interessante, che vedrà contrapposte due delle squadre più in forma dell’intero campionato. Da una parte i padroni di casa, che con Gilardino in panchina stanno compiendo un ottimo percorso e stazionano attualmente in seconda posizione. Sono 40 i punti accumulati dal Grifone, che deve assolutamente cercare la vittoria per tentare di recuperare terreno al Frosinone capolista, ormai in fuga con ben 51 punti. Gli ospiti, invece, occupano la sesta posizione con 32 punti e nelle ultime settimane hanno compiuto una veloce e inesorabile rimonta in classifica. Gli uomini di Corini sono ora in piena zona playoff e hanno nel mirino il quinto posto del Bari, distante una sola lunghezza. Le ultime ...