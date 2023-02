Gelatine all’arancia | una tira l’altra Irresistibili!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alzi la mano chi riesce a resistere alledi arance? Nessuno, lo immaginavamo. D’altronde come potrebbe essere altrimenti? Questi dolcetti si sciolgono in bocca e regalano un piacere goloso e avvolgente al palato. Ma spesso, in commercio, contengono colla di pesce o grasso animale e non sono propriamente salutari. Possiamo, però, realizzarle noi in 5 minuti appena. Certo poi, dovremo attendere un po’ per lasciarle raffreddare, ma saremo ripagate della nostra pazienza. Non serviranno additivi strani per addensarle, ma solo un po’ di amido di mais. Useremo la frutta fresca, con tutte le sue vitamine e i sali minerali e ci assicureremo quindi un pieno di salute. Immaginatevi la gioia dei bambini che non saranno rimproverati se cederanno alla tentazione di un bis o di un tris! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!...