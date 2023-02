Furto di gas per scaldare i propri locali | denunciati i titolari di un’attività commerciale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia municipale agli ordini del Comandante Fioravante Bosco ha denunciato perdi gas idi-un 69enne e un 32enne – di Benevento. Mediante la manomissione di un misuratore riscaldavano illecitamente idestinati alla vendita. Il maggiore Belmonte e il nucleo di Polizia giudiziaria, coordinato dal capitano Pasquale Pugliese e dal S.Ten Cristina Parente, dopo aver sentito i tecnici dell’Italgas per raccogliere maggiori elementi, hanno messo i sigilli al contatore e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...separatore che trasportava direttamente ilalla caldaia dell'abitazione della famiglia proprietaria dell'area. I protagonisti rischiano ora pesanti pene: da due a sei anni di reclusione per...... mandando in tilt l'impianto dimedicali e i ventilatori polmonari dell'area di emergenza. Una volta scoperti, si sono dileguati senza portare via nulla. Un tentativo diall'ospedale ...

Furto di gas, municipale denuncia due persone - Lab TV Lab TV LabTV

Furto di gas da un pozzo artesiano - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

Hanno manomesso i contatori sigillati e rubato gas: due denunce AgrigentoNotizie

Tentato furto al Policlinico di Palermo: danneggiati i cavi dell'area d'emergenza La Repubblica

Furto in villa a Imola: stordita con il gas narcotizzante da finto tecnico il Resto del Carlino

Appena fuori dal centro abitato della città etrusca di Adria, da un pozzo artesiano terebrato ad una profondità di 30 metri più di sessant’anni fa, estraevano gas metano dal sottosuolo per riscaldare ...I carabinieri hanno rintracciato il responsabile di un furto con scasso messo a segno lo scorso 6 febbraio al distributore di carburanti “Isola Gas” di via Trento a Capoterra. Decisive le immagini ...