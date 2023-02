Frattesi nel mirino della Juventus | affondo entro giugno

da un anno quasi èmirino della Roma. Che lo ha cercato con insistenza in estate salvo poi arrendersi alle pretese del Sassuolo. Timido tentativo anche a gennaio per sostituire il ...Così, di botto. Sui giornali di oggi si dà notizia dell'interesse della Juventus per Davide. Guarda un po', una promessa del Sassuolo che finiscemirino dei bianconeri. E proprio adesso che la Juve è in tutt'altre faccende affaccendata, col disperato ricorso al Coni contro il - ...

Il nome di Davide Frattesi è in cima alla lista dello shopping della nuova dirigenza della Juventus per il mercato di giugno ...Non solo Roma e Milan, ora anche la Juventus ha messo gli occhi su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino della nuova dirigenza bianconera che a giugno è intenzionata a ...