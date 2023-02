Fontana | “L’Italia chiede scusa agli esuli delle foibe”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Pubblichiamo il video dell’intervento del presidente della Camera, Lorenzo, in occasione della Giornata del Ricordo, la ricorrenza istituita per ricordare “unapagine più orribili della storia”: quello della strage di italiani da parte dei partigiani di Tito. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/.mp4 “E’ per me una grande responsabilità e un dovere onorare le vittime della tragediae dell’esodo coatto di centinaia di migliaia di nostri connazionali dalla Venezia Giulia, dall’Istria e dalla Dalmazia. Tra i tanti drammatici eventi che in quegli anni funestarono l’Europa e, questa è sicuramente unapagine più buie e orribili della Storia. Ricordare, portare al cuore” per la ...