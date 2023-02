Foibe | perché oltre la celebrazioni servono i viaggi del ricordo Scrive Menia

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 10 febbraio non rappresenta solo unda celebrare e commemorare, ma lo sforzo richiesto al paese, alla sua classe dirigente e ai suoi cittadini di sottolineare la vittoria di una lunga e sofferta battaglia della destra per la verità e la giustizia contro gli infoibati. La legge che porta il mio nome è un atto di amore verso la verità storica,lesono state una tragedia per troppi anni celata da una nebbia appiccicosa. L’esodo ha avuto una continuità, tragica e silenziata, con il regime titino e con le coscienze dei comunisti che l’hanno appoggiato. Sono molto soddisfatto per il fatto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia firmato il Dpcm per la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato di coordinamento per ledel Giorno del...