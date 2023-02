Foibe | Mattarella | «La furia dei partigiani titini si accanì su tutti La verità non deve fare paura»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nulla consente di «sminuire, negare o addirittura giustificare i crimini» subiti dagli italiani del confine orientale, quando «ladeisi, in modo indiscriminato ma programmato, su». Nel suo discorso al Quirinale, in occasione del Giorno del Ricordo, il presidente della Repubblica, Sergio, ha lanciato un duro monito contro chi, negli anni e ancora oggi, ha voluto nascondere lasullee sull’esodo, lodando invece lo sforzo di chi, attraverso la ricerca storica, ha restituito quelle pagine alla storia nazionale ed europea. «Nessunoaveredella. Larende liberi», ha detto il Capo dello Stato. Il capo ...

"Le loro sofferenze non dovranno e non potranno essere mai sottovalutate o accantonate. Per molte vittime -......di tutte le vittime delle, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale', ha detto ancora.

