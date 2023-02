Foibe | l’unica storia che è concesso negare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In occasione del Giorno del Ricordo vi riproponiamo questo articolo di Adriano Scianca sulche è: quella delle. IPN Roma, 10 feb – Il rapporto che la società occidentale contemporanea ha con la libertà di pensiero e con lo spirito critico è a dir poco schizofrenico. Da una parte, infatti, ci stiamo dirigendo a grandi falcate verso la chiusura di ogni dibattito, verso un dogmatismo totalizzante che rende di fatto bloccati e immodificabili tutta una serie di dibattiti. Dall’altra, tuttavia, esistono pochi argomenti su cui fare del revisionismo e “decostruire” le versioni ufficiali appare cosa buona e giusta, quasi un esercizio di spirito civico. Si tratta, in verità, di ambiti ristretti e li si può riconoscere in modo semplice: sono tutti quelli in cui è in gioco ...