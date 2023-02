Foibe | ' il giorno del ricordo' che gli italiani volevano dimenticare

"La memoria dellee dell'esodo giuliano - dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio". E' quanto scrive in un messaggio in occasione deldel ricordo la presidente ...Venerdì 10 febbraio Bra commemora il "del ricordo", in memoria delle vittime dellee dell'esodo giuliano dalmata. Due gli appuntamenti di riflessione e raccoglimento in programma in ...

Giorno del ricordo: in memoria delle vittime delle Foibe Poliziamoderna.it

Foibe, il Giorno del Ricordo: Palazzo Chigi illuminato con scritta "Io ricordo" RaiNews

Anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto sull'argomento: "Commemorare il Giorno del ricordo anche a Sanremo, ma soprattutto che la tragedia delle foibe venga sempre ricordata ...Giorno del Ricordo 2023, Sangiuliano: "Sanremo dovrebbe dedicare uno spazio alle foibe" Oggi 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo 2023 per non dimenticare l'orrore delle foibe e dell'esodo ...