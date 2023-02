Foibe | fondato il Comitato per il Ricordo | cos’è e di che si occuperà

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb – Per levieneunper il. Almeno, questo è il contenuto del Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo il bel gesto del presidente del Senato Ignazio La Russa, inginocchiatosi alla foiba di Bassovizza, il governo sembra orientato ad insistere molto su una “consapevolezza sociale” riguardo il 10 febbraio e una delle più grandi tragedie vissute dal popolo italiano nella sua storia.il “per il” La denominazione completa riguardante le, a quanto si legge, è quella di “di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del”. La memoria, ovviamente, è diretta alle vittime, agli esodi forzati ...

...tenere viva la memoria delle donne e degli uomini italiani che hanno perso la vita nelle, ... "Commemorare le vittime è un modo per evitare che cali il silenzio su di un dramma,sull'odio ......sull'odio e sulla violenza, che ha colpito tanti innocenti: lo dobbiamo non soltanto a chi ...gli studenti che hanno vinto il concorso bandito dal Consiglio regionale sulla tragedia delle...

Oggi alle 10.30 presso il cippo commemorativo di via Martiri delle Foibe, si ricorderà la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani ...Oggi è la Giornata del Ricordo, istituita per non dimenticare l’eccidio e le violenze subite dal 1943 alla fine della guerra dalla popolazione giuliano-dalmata, all’epoca stanziata in Istria e nella D ...