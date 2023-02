(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italiaricorda la necessità di non dimenticare ildelle. “Questa data rappresenta un evento doloroso pergli, per questo motivo è importante checelebrino il giorno del ricordo nel segno di una memoria condivisa che riguarda tutta la comunità nazionale. Proprio per commemorare la tragedia dellee ildell’esodo delle popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, FdI, insieme a Gioventù Nazionale, deporrà un omaggio floreale al monumento ai caduti di Piazza IV novembre domani 10 febbraio alle ore 18”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...) durante la commemorazione del 'Giorno di ricordo' per rendere omaggio alle vittime delle. ... Mentre Monica Picca (Lega), Sara Adriani () e Alessandro Aguzzetti (Italexit) stavano uscendo, si ...AGI - In altri tempi - osserva un esponente di- 'sarebbe successo il finimondo'. E, invece, Fratelli d'Italia ha scelto di non rispondere a ...del Ricordo in memoria delle vittime delle. La ...

Foti (FdI): «Sanremo renda omaggio alle vittime delle foibe» Corriere della Sera

Giorno del Ricordo, Sangiuliano: 'Sanremo ricordi le vittime delle Foibe' Agenzia ANSA

Sanremo. Russo (FdI): doveroso ricordo foibe La Voce del Patriota

Foibe, FdI Sannio: "Dramma per tutti gli italiani. Non dimentichiamo" anteprima24.it

Reggio. Eboli (FdI): il nostro Giorno del Ricordo, mentre il Comune ... 24Emilia

Rissa tra il pubblico ieri mattina nell'aula consiliare del X Municipio (Ostia) durante la commemorazione del "Giorno di ricordo" per rendere omaggio alle vittime delle foibe.Non si placano le polemiche in vista delle celebrazioni del ’Giorno del ricordo’, dedicato alle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Comune ha scelto di celebrarlo oggi a ...