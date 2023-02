Foibe e confine orientale | spieghiamo un po’ di storia ai nostalgici del comunismo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) In occasione del Giorno del Ricordo ripubblichiamo questo articolo di Daniele Trabucco Roma, 11 feb – Il dramma dellee dell’esodo degli istriani, dei giuliani e dei dalmati durante la Seconda guerra mondiale (1939-1945) e nel dopoguerra, che si commemora il 10 febbraio di ogni anno grazie alla legge ordinaria dello Stato 30 marzo 2004, n. 92, non può essere disgiunto da quel sentimento di amore per l’Italia e dalla volontà di appartenenza ad essa. Una terra a lungo negata Già in occasione del primo conflitto mondiale (1914-1918), come ricorda l’esule Gianantonio Godeas, molti giuliani e dalmati si sacrificarono combattendo per la Patria e, catturati, furono impiccati, come i più noti Cesare Battisti, Nazario Sauro ed altri innumerevoli eroi della redenzione dell’Istria e della Dalmazia. Pur vincendo la «grande guerra», i firmatari del c.d. «patto di Londra» del ...