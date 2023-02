Foibe | Bonaccini | ' strage troppo a lungo dimenticata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata del Ricordo, in memoria delle migliaia di italiani uccisi nelle. Unache ci ricorda la follia di ogni tipo di totalitarismo. Per non dimenticare, mai". Lo scrive su Twitter Stefano