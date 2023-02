(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Alottieneconfermando il ruolo di protagonista in Europa del Presidente delGiorgia Meloni. Sull’Ucraina ilha innanzitutto ribadito il pieno sostegno a 360 gradi dell’Unione europea all’Ucraina in linea con la posizione sostenuta con convinzione e determinazione dal Governo italiano”. Così in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele. “In materia economica ilha ribadito l’impegnoa favore della competitività delle nostre imprese mantenendo al contempo la parità di condizioni fra gli Stati membri e l’integrità del mercato interno. L’allentamento della ...

Così in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele. "In materia economica ilha ribadito l'impegno europeo a favore della ...Così in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele. "In materia economica ilha ribadito l'impegno europeo a favore della ...

Fitto “Al Consiglio Europeo ottimi risultati per l'Italia” CorrierePL

Le comunicazioni del ministro Fitto pre-Consiglio Ue: Migranti ... Fanpage.it

Fitto: Italia molto cauta sulla proposta Ue di modificare le regole sugli aiuti di Stato - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Fitto: “Immigrazione è nel documento del Consiglio Ue grazie al ... Il Sole 24 ORE

Governo, Fitto: al Consiglio europeo l'Italia ottiene ottimi risultati ... La Voce del Patriota

«L'Italia è stata protagonista». Alla conferenza stampa con cui si è chiuso il Consiglio europeo straordinario di giovedì e venerdì, Giorgia Meloni ...ROMA (ITALPRESS) – “Al Consiglio europeo l’Italia ottiene ottimi risultati confermando il ruolo di protagonista in Europa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sull’Ucraina il Consiglio ha inna ...