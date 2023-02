Fitto “Al Consiglio Europeo ottimi risultati per l' Italia”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “All'ottieneconfermando il ruolo di protagonista in Europa del Presidente delGiorgia Meloni. Sull'Ucraina ilha innanzitutto ribadito il pieno sostegno a 360 gradi dell'Unione europea all'Ucraina in linea con la posizione sostenuta con convinzione e determinazione dal Governono”. Così in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele. “In materia economica ilha ribadito l'impegnoa favore della competitività delle nostre imprese mantenendo al contempo la parità di condizioni fra gli Stati membri e l'integrità del mercato interno. ...