Leggi Anche, Cgia: nonostante la flat tax gli autonomi pagano più dei dipendenti Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificare il modello, integrarlo e procedere all'invio. La nuova funzionalità, ...Dopo il 730 precompilato per i dipendenti e i pensionati, un altro passo avanti nella semplificazione delarriva dall'Agenzia delle Entrate: prende infatti illa dichiarazione Iva precompilata, che consentirà a circa 2 milioni e 400mila professionisti e imprese di scaricare il proprio modello ...

Fisco, al via la dichiarazione precompilata per 2,4 milioni di partite Iva Il Sole 24 ORE

Fisco, via alla precompilata Iva per 2,4 milioni di professionisti e imprese - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Fisco, al via la precompilata Iva per 2,4 milioni di professionisti e imprese TGCOM

Fisco, via libera del Senato all'intesa sui frontalieri tvsvizzera.it

Fisco, al via le agevolazioni per chiudere le liti pendenti L'Ecodelsud.it

Un altro passo avanti nella semplificazione del fisco arriva dall’Agenzia delle Entrate: prende il via la dichiarazione Iva precompilata per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. Dal 15 ...Dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati, nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le partite Iva: prende infatti il via da oggi - fa sapere ...