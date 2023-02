(Di venerdì 10 febbraio 2023) E' statadal tribunale a 5 mesi di reclusione per "alaggravato". Protagonista un'ispettrice di polizia all'epoca dei fatti - gennaio 2019 - in servizio a. Secondo l'accusa, l'ispettrice avrebbe voluto fare un '' a un maresciallo della guardia di finanza L'articolo proviene daPost.

in base a quanto ricostruito dall'accusa, il maresciallo voleva sapere se la compagna avesse precedenti e l'ispettrice, al tempo in servizio presso la sezione di pg del tribunale di Firenze, avrebbe ...

Firenze: poliziotta condannata per accesso abusivo al sistema informatico. Per un "favore" a un finanziere

