Fiorentina | ottime notizie per Italiano | tornano a disposizione!

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladi Vincenzosta vivendo una stagione altalenante, in cui alterna buone prestazioni a match inguardabili, i quali sono costati alla Viola tantissimi punti nella corsa a obiettivi raggiungibili dal club toscano come la Conference League.però può gioire, dal momento che contro il Torino potrebbero tornare sia Castrovilli che Sottil. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che cita i dubbi dia due giorni dal match contro i granata. I dubbi sulla formazione riguardano non solo i due possibili convocati, ma anche il titolare della fascia destra, che sarà uno tra Dodo e Venuti, e il terzo centrocampista che si affiancherà a Bonaventura e Amrabat. Jovic scalpita JovicAttaccoIn attesa di Brekalo, il match di Conference di giovedì sera vedrà ...

La continuità pare il suo problema principale: Fabbri alterna infattiprestazioni ad errori ... Arbitro Fabbri, i precedenti con Juventus e. I precedenti in serie A di Fabbri con la ...Trequartista francese, lecose fatte vedere al Nizza hanno spinto laad acquistarlo. Nel nostro campionato però non si è mai davvero ambientato, neanche quando i viola hanno provato ...

Maietta: "Fiorentina in crescita, Barak un'ottima operazione" FiorentinaUno.com

Baldini e la prossima Juventus-Fiorentina: "Bianconeri molto forti ... TuttoJuve24.it

Juventus, un ritrovato Vlahovic vuole infrangere il tabù Fiorentina QUOTIDIANO NAZIONALE

GANZ, Oggi ottima gara: dovevamo chiuderla prima Firenze Viola

Meglio la Fiorentina, ottima prova in casa Lazio. Italiano dà coraggio ai suoi Fiorentina.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In vista di Juventus-Fiorentina di domenica, il Corriere dello Sport si interroga su quale soluzione Vincenzo Italiano potrebbe scegliere per arginare l'attacco juventino e soprattutto il ...