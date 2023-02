Filippine | Marcos Jr cerca maggiore cooperazione con il Giappone

GIAPPONE -Durante il loro incontro di ieri, il presidente filippinojr e il premier nipponico Kishida hanno promesso di rafforzare i rapporti militari tra i loro Paesi. Tra l'altro, ......Duterte era tornato sui suoi passi riautorizzando le "visite" delle forze armate USA alle basie aprendo nuovamente le trattative per il completamento dell'EDCA. L'attuale presidente...

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr vola in Giappone in cerca di una maggiore cooperazione tra Tokyo e Manila. I due Paesi stanno cercando una maggiore cooperazione per la difesa tra le ...Stiamo parlando della recente estensione della presenza americana in quattro nuove basi militari nelle Filippine. La decisione ... di Rodrigo Duterte – il governo di Ferdinand Marcos Jr, pur non ...