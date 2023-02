(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli effetti della lunga crisi del settore fintech non smettono di ripercuotersi su molti operatori, come Opensea, Gemini e Candy Digital, che hanno deciso diare i costi riducendo l’organico. L’ultimo ad aggiungersi alla lista èProtocol Labs, proprietario della rete blockchain, che hato il licenziamento del 21% del suo. La piattaforma ha comunicato la notizia attraverso un comunicato firmato dal suo amministratore delegato, Juan Benet, e diffuso sul proprio sito web. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il post sul blog non diceva se il team che lavorava sufosse interessato. In generale, l'industria delle criptovalute continua a essere duramente colpita dai licenziamenti, con quasi 29.000 ...Il post sul blog non diceva se il team che lavorava sufosse interessato. In generale, l'industria delle criptovalute continua a essere duramente colpita dai licenziamenti, con quasi 29.000 ...

Filecoin annuncia tagli al personale Adnkronos

Bitcoin difende i $22.600 Chainlink in rialzo di oltre il 7% XTB

Filecoin Foundation insieme all’università di Harvard per la conservazione di informazioni digitali Cryptonomist

Dalla nascente HOOK, alla rediviva Luna (LUNC), oltre a Solana ed Eos.io Cryptonomist

Uno sguardo alle crypto Shiba Inu, Solana, PancakeSwap ed EOS Cryptonomist

L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Filecoin Protocol Labs, proprietario della rete blockchain Filecoin, che ha annunciato il licenziamento del 21% del suo personale. La piattaforma ha comunicato la ...Crypto news per Filecoin Protocol Labs, il creatore della rete blockchain Filecoin, che ha recentemente annunciato la sua intenzione di licenziare il 21% del personale. La società ha citato l’attuale ...