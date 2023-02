(Di venerdì 10 febbraio 2023) E' di nuovo Argentina - Francia, come nella finale di Qatar 2022, anche se stavolta 'vincono' i Bleus per 2 - 1. Laha infatti reso noti i nomi dei treper il'The' del 2022 ...

La Federcalcio internazionale ha reso noti i nomi dei tre finalisti delriservato al miglior giocatore dell'anno, il ' BestMen's Player '. A deciderli sono stati i voti di una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali, un ...E' di nuovo Argentina - Francia, come nella finale di Qatar 2022, anche se stavolta 'vincono' i Bleus per 2 - 1. Laha infatti reso noti i nomi dei tre finalisti per il'The Best' del 2022 che verrà assegnato il 27 di queste mese. Si tratta di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema. Per assegnare ...

FIFA, Ancelotti candidato al premio come miglior tecnico Firenze Viola

Fifa: premio 'The Best', Messi, Mbappé e Benzema i finalisti - Calcio Agenzia ANSA

The Best FIFA, i 3 candidati al premio di miglior portiere. Maignan out dalla top5 Milan News

Premio Fifa per il gol più bello, un amputato tra i finalisti Agenzia ANSA

Premio FIFA per il gol più bello, anche un il disabile Oleksy tra finalisti Tutto Juve

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per il premio come 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real Madrid, campione in Champions League e qualificatosi per la finale del Mondiale per Club per ...La cerimonia, in programma il 27 marzo a Parigi, premierà il miglior calciatore e la miglior calciatrice del 2022, oltre al miglior goal dell'anno.