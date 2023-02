(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Ildi- Theè partito. Oggi, infatti, si è tenuto adi Parma il workshop 'Agorà: la cassetta degli attrezzi digitale'. L'appuntamento si inserisce in un programma di incontri ed esperienze specificamente pensate per incontrare gli attori del settore. In programma a Padova, dal 20 al 22 settembre 2023,- Theè la vetrina internazionale del florovivaismo italiano, con 20.000 mq di superficie espositiva dedicati a cura del verde, progettazione e innovazione, tecnologie e attrezzature, ricerca e cure colturali, startup, servizi e formazione. L'edizione 2022 ha visto lacipazione di 200 ...

... dinazionali ed internazionali ad hoc, anche per promuovere stili di vita sani e votati alla sostenibilità, di una conferenza annuale in una città tra quelle che entreranno a fardel ...Anche a causa dei limitati investimenti, il servizio telefonico italiano per largadel ... un'ennesima vita della cabina è emersa negli ultimi anni: il circuito del collezionismo e ledel ...

Fiere: parte il percorso di avvicinamento a Flormart-The Green Italy La Ragione

Sps on tour parte da Brescia: verso la fiera del 4.0 a Parma Milano Finanza

Cronaca di una fiera annunciata Myfruit.it

Come è cambiato il porno Lo abbiamo visto alla fiera del sesso di Las Vegas la Repubblica

Vog, ottimismo per la seconda parte della stagione Myfruit.it

A livello mondiale, il trend vede crescere i vini meno zuccherini. Anche il packaging fa la sua parte e le aziende che cercano di crescere si adattano di conseguenza, cercando di limitare i costi, ...Fruit Logistica si conferma l’appuntamento di riferimento per il settore ma c’è chi la chiede biennale C’era grande attesa per l’edizione 2023 di Fruit Logistica. Attesa in parte dovuta alla crisi, al ...