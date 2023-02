Fidanzati uccisi a Lecce | confermata la condanna all’ergastolo per Antonio De Marco | “Li uccise perché erano felici”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Nessuno mi potrà dare indietro mia figlia, ma oggi Daniele ed Eleonora hanno avuto giustizia”. Rossana Carpentieri, la mamma di Eleonora Manta, ha commentato così in aula la sentenza della Corte d’assise d’appello diche ha confermato laalla pena dell’ergastolo perDe, lo studente 23enne di Casarano reo confesso dell’omicidio di sua figlia e del fidanzato, l’arbitrose Daniele De Santis. I due furono massacrati nella loro abitazione la sera del 21 settembre 2020 con 79 coltellate ““, come lo stesso assassino rivelò dopo l’arresto. Il duplice omicidio avvenne nella casa di via Montello, a, dove lo stesso giorno i dueandati a ...

