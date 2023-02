Festival | Fialdini e Ferragni ai ferri corti? La conduttrice ammette | “Io e lei…”

(Di venerdì 10 febbraio 2023)di Sanremo, Francescae Chiaraai? Ecco cos’è successo tra le due, laha spiegato tutto nel dettaglio. Cosa sta succedendo tra Francescae Chiara? In questi giorni, con l’inizio del, non sono mancate come sempre le polemiche, e in questo caso c’entra anche laL'articolo chemusica.it.

Francescasbotta per difendere un giornalista: 'Ha fatto una domanda lecita' Non è mistero ... Questa semplice domanda è stata posta alla co - conduttrice deldi Sanremo che, però, ha ...La Domenica In di Mara Venier, che ha dato spazio aldi Sanremo, resta una certezza per Rai Uno. Il programma continua ad attirare nuovi ... Si è difesa bene Francesca, che con il suo ...

FantaSanremo 2023: LDA al comando della classifica dopo la ... Radio Italia

Addio Francesca Fialdini purtroppo non c'è stato nulla da fare ... Fortementein.com

Francesca Fialdini: “Rifiutai Sky. Sanremo Mi fanno “sorridere” le fake news, come quella che mi voleva al Prima Festival. Gli ascolti tv li guardo, ma non mi lascio condizionare” | L’intervista SuperGuidaTV

Domenica In e Da noi...A ruota libera: gli ospiti del 5 febbraio Libero Magazine

Sanremo 2023, chi sono i conduttori del PrimaFestival e quando va in onda DiLei

Francesca Fialdini ha commentato sui social il presunto attacco a Chiara Ferragni affermando che il giornalista Paolo Giordano ha semplicemente fatto una domanda alla quale l’influencer ha preferito ...Sanremo, "Nessuno ha attaccato Chiara Ferragni": dura critica della conduttrice Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche e quindi anche quest'anno, ben ...