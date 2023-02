Ferrero | «Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato Gli stipendi…»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Massimoha parlato del presente e del futuro dellaai microfoni di La Presse. Ecco le sue dichiarazioni Massimoha parlato del presente e del futuro dellaai microfoni di La Presse. STIPENDI – «Gli stipendi verranno pagati, ma abbassiamo i toni.ladalfarà niente perché lapagherà gli stipendi. Il massimo che può succedere sarà un ritardo nel pagamento, ma questo non avverrà, perché quando sono stato presidente e c’era il lockdown ho pagato tutto, ho ritardato un po’ gli stipendi ma si parla con i ragazzi, i giocatori ci tengono alla maglia, la protagonista è la». CESSIONE – «Stiamo vicino a ...

Qualcuno dice che la tengo in ostaggio ma io non tengo in ostaggio nessuno. Se c'è un compratore sono pronto a vendere.