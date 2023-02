Ferrero ai tifosi | «Volete comprare la Samp? Fate una colletta»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La scadenza per versare gli stipendi del quarto trimestre del 2022 si sta avvicinando. Il limite è fissato per il 16 febbraio, ma in casadoria non si registrano novità con il club che potrebbe andare incontro a una penalizzazione in classifica se non si rispettasse la scadenza. La speranza è che le banche concedano L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

L'anonimo ha indirizzato la missiva sempre ae Garrone, però per scusarsi 'per l'offesa e la stupida e scellerata intimidazione, alla Sampdoria e ai suoi'. Il messaggio, firmato da 'Un ...TAGSgarrone sampCONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Torriglia peste suina: l'emergenza aumenta, trovata carcassa Articolo successivo Mercato Samp: colpo Jesè in attacco, ...

Ferrero ai tifosi: "Disponibile a venire in gradinata. Dovrei vendere la Samp Fate una colletta..." La Gazzetta dello Sport

Ferrero ai tifosi: "Sono morto per la Sampdoria, verrei nella Sud" - Primocanale.it - Le notizie aggiornate... Primocanale

Ferrero: "Tifosi Sampdoria, volete uccidermi Sono un morto che cammina" Fantacalcio ®

L'appello di Ferrero ai tifosi della Samp: "Mi volete uccidere Sono un morto che cammina" TUTTO mercato WEB

Ferrero ai tifosi: "Pronto a venire in gradinata per un confronto" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

In sede della Sampdoria è arrivata la lettera di scuse di un tifoso per le minacce subite da Ferrero ed Edoardo ...Se bastano 22.5 milioni di euro, perché chiederne 40 «La Sampdoria non è ostaggio della famiglia Ferrero. Ve la volete comprare voi tifosi Fate una colletta. A noi ci servono i soldi per pagare i ...