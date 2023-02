Ferpi | a fianco del presidente Filippo Nani nominata vice Daniela Poggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Si arricchisce la squadra del neoelettodella Federazione Relazioni Pubbliche Italiana,della Federazione, per il triennio 2023-2026, sarà(nella foto), Sociadal 2017, Executive Director Global Communications di Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries. Dagli inizi in Vodafone Italia, l'impegno poi in Sanofi Italia come Communication Head in Sanofi Italia e in Goodyear Dunlop Italia e Grecia da Direttrice della Comunicazione. Giornalista pubblicista, collabora con la Facoltà di Relazioni Pubbliche dell'Università Iulm di Milano. Laureata in Lettere e Filosofia all'Università degli Studi di Milano ha un Master in Comunicazione pubblica e politica. Impegnata da ...