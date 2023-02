Feltri zittisce la Egonu | “Paola ti sbagli Il nostro popolo non è razzista | ti ha sempre rispettato”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Cara, ci piaci, ma ti”. E’ il commento con cui Vittoriosi rivolge direttamente alla pallavolista azzurra. “L’Italia è un paese” è la frase infatti che ha aleggiato sulla terza giornata di Sanremo 2023, pronunciata dall’atleta. Una considerazione che gli italiani non meritano. Il direttore editoriale di Libero ripercorre la storia della ragazza, “atleta di rara bravura”. I suoi genitori sono originari della Nigeria. “Recentemente si è lagnata in quanto alcuni ignoranti le hanno detto: ma tu come fai a essere italiana nonostante sia nera? Domanda scema poiché se una fanciulla gioca in una nostra rappresentativa sportiva deve per forza avere la nostra nazionalità”.: “ti ...