Fedez in croce per un Rap Ma a stonare sono politici e media

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per capire quanto deboli e irrilevanti siano la politica e la stampa dei giorni nostri bastava, ieri, godersi il tilt sull’esibizione dial Festival di Sanremo. Partiamo dall’inizio.decide, molto furbescamente, di presentarsi sul palco dell’Ariston e sfruttare l’occasione di un pubblico vasto nazionalpopolare per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per capire quanto deboli e irrilevanti siano la politica e la stampa dei giorni nostri basta l’esibizione dia Sanremo C’era da aspettarselo: la coppiae Ferragni da tempo utilizza la propria popolarità per veicolare messaggisu temi dei diritti e su punti considerati “”. Qualcuno suggerisce che sia troppo comodo permettere le mani nella politica dall’alto del suo ...

