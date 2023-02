Federica Pellegrini | il post misterioso | «Che botta» Cosa è successo alla Divina?

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 10 febbraio 2023)nelle scorse ore haato una foto che la ritrae a letto con un’espressione stanca in volto e la didascalia: «Che». In questo momento l’ex nuotatrice si trova in montagna, a Livigno, con il marito Matteo Giunta e sta prendendo lezioni di sci: documenta tutto tramite foto e storie che pubblica sul proprio profilo Instagram.con la febbre I numerosi fan e follower disi stanno interrogando sul significato della didascalia sotto la sua ultima foto. In realtà, lahaato l’emoticon con il termometro in bocca facendo quindi presumere che abbia preso l’influenza mentre si trova in montagna. Nei giorni scorsiha provato a ...