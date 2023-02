Fast X | Jason Momoa entra in scena nel primo trailer del film

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Arriverà il 18 maggio nelle sale italianeX, il nuovo capitolo della saga diand Furious di cui è stato condiviso il. Il 18 maggio arriverà nei cinema italianiX, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga, e ilmostra in azione il villain interpretato da. Nel video si assiste infatti all'ta indel personaggio che promette di fare a pezzi la famiglia di Dom. Ilregala poi spettacolari scene ambientate anche in Italia, esplosioni, momenti emozionanti, ritorni inaspettati, lotte, e, ovviamente, corse in macchina.X è diretto dal regista di Transporter Louis Leterrier, che ha assunto l'incarico dopo che Justin Lin ha improvvisamente ...

... L'incredibile Hulk) ,X è interpretato dal cast storico , Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang,Statham, John Cena e ...La fine della corsa ha inizio. La Universal Pictures, dopo una lunga attesa, ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale diX, il decimo ...

Fast X: Jason Momoa cerca vendetta su Vin Diesel nello spettacolare trailer da 4 minuti! Everyeye Cinema

Fast X: il teaser trailer rivela il ritorno di John Cena e Jason Statham Cinefilos.it

Fast X: i personaggi di Brie Larson e Jason Momoa si mostrano ... Best Movie

Fast X: nuove foto dal set del sequel con Vin Diesel, Jason Momoa e ... Movieplayer

Fast & Furious Legacy, online il trailer ufficiale! NerdPool

Rivelato il nuovo trailer del decimo film della saga Fast and Furious. Contenuto davvero esplosivo ed allettante.Sai Alessandro, credo fosse proprio alla fine del primo giorno di riprese di The Transporter, Jason e io andammo al cinema a Parigi a vedere questo film americano appena uscito: The Fast and the ...