Fast X | il teaser rivela il ritorno di John Cena e Jason Statham | nuove foto di Brie Larson e Jason Momoa

Vin Diesel e molti volti nuovi e familiari sono al centro del nuovotrailer diX che rivela il ritorno delle star John Cena e Jason Statham , ma anche l'arrivo dii Jason Momoa e Brie Larson. Empire Magazine ha, inoltre, diffuso nuove immagini esclusive che ...- Pubblicità - Vin Diesel e molti volti nuovi e familiari sono al centro dell'attenzione nel nuovotrailer diX che annuncia l'inizio della prevendita deii biglietti negli USA. Lo spot di 30 secondi mostra il cast stellato e conferma che John Cena e Jason Statham torneranno per il ...

Fast X, la squadra è tornata: ecco il primo teaser trailer del nuovo ... Best Movie

Fast X: il teaser trailer rivela new entry e grandi ritorni NewsCinema Magazine

Fast & Furious X: il primo teaser con Vin Diesel, Brie Larson, Jason Momoa e Jason Statham Everyeye Cinema

Fast & Furious – Legacy, online il teaser trailer ufficiale in italiano! NerdPool

Fast X: il teaser poster di Fast & Furious 10 e la conferma della data del trailer ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

For now, check out this teaser that reveals all the main players, including Jason Momoa's villain. Related: Vin Diesel reveals first look at Michelle Rodriguez's Fast X return Fast X arrives in ...La famiglia di Fast & Furious fa ritorno nel teaser di Fast X, che riunisce vecchi e nuovi volto, svelate anche le foto dei nuovi arrivi Brie Larson e Jason Momoa.