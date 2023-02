Farmaci | rischi gravi da anti-raffreddore pseudoefedrina | Ema avvia revisione

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) hato unadei medicinali contenentia seguito del possibileo di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES)...

...e di sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile in persone che avevano fatto uso dei... Restrizioni e avvertenze per ridurre questisono già incluse nelle informazioni sul prodotto ...La revisione è condotta dal Comitato di valutazione deiper la farmacovigilanza (PRAC), il Comitato responsabile della valutazione dei problemi di sicurezza dei medicinali per uso umano, che ...

“Rischi ischemici gravi da farmaci con pseudoefedrina”, l’Ema avvia una revisione sulla… Il Fatto Quotidiano

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute ... Agenzia ANSA

Ema avvia revisione sui farmaci per raffreddore e influenza a base ... Quotidiano Sanità

Raffreddore, l'Ema indaga su farmaci per combatterlo: possibili rischi TGCOM

Cos'è il Micoren, il farmaco che assumevano i calciatori: a cosa ... Money.it

Restrizioni e avvertenze per ridurre questi rischi sono già incluse nelle informazioni sul prodotto dei medicinali", ma data la "serietà" di PRES e RCVS è necessaria una revisione dei farmaci che ...L'European Medicines Agency (Ema) ha avviato un'indagine su alcuni farmaci per il raffreddore e l'influenza contenenti pseudoefedrina; il sospetto è che il loro uso sia legato a patologie dei vasi san ...