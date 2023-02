Farmaci pseudoefedrina | Aifa | “Nessuna problematica urgente di sicurezza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – In relazione alla procedura europea di revisione deia base diavviata dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), l’Agenzia italiana del farmaco () precisa che “attualmente il rapporto beneficio-rischio di tali medicinali”, alcuni dei quali utilizzati contro il raffreddore, “rimane positivo e non si ravvedono problematiche diurgenti che implichino azioni restrittive immediate sull’uso di questa classe di medicinali. Il profilo didi tali– rimarca l’in una nota – sarà estesamente riesaminato sulla base dei dati epidemiologici, clinici e di farmacovigilanza disponibili. Come di consueto, l’Agenzia fornirà aggiornamenti sulla procedura in corso non appena si renderanno disponibili”. “La ...