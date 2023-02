Farmaci per il raffreddore sotto sorveglianza | l' Ema monitora la pseudoefedrina

(Di venerdì 10 febbraio 2023) C'è da preoccuparsi? Sì e no. Iper ilsonodell'Ema: l'Agenzia europea per i medicinali ha infatti avviato un'indagine su alcuni medicinali contenenti ...

...evitare prolungati periodi di ipotensione e ridurre le perdite di sangue'. Inoltre, i consueti ... Questa soluzione avrebbe richiesto una terapia conanti - aggreganti che avrebbero ...C'è da preoccuparsi Sì e no. Iil raffreddore sono sotto sorveglianza dell'Ema: l'Agenzia europeai medicinali ha infatti avviato un'indagine su alcuni medicinali contenenti pseudoefedrina. Il sospetto è che il loro ...

Ema avvia revisione sui farmaci per raffreddore e influenza a base di pseudoefedrina: rischio ischemie e gravi ... Quotidiano Sanità

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Pseudoefedrina, l'Ema avvia analisi sul principio attivo nei farmaci per il raffreddore Corriere della Sera

I farmaci anti raffreddore sotto inchiesta: "Rischio ischemie e gravi complicazioni" Today.it

Medicinali, Ema indaga sulla pseudoefedrina: possibili gravi rischi per la salute la Repubblica

GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Maratona di 10 ore per un intervento “3 in 1” che ha salvato la vita a ... Questa soluzione avrebbe richiesto una terapia con farmaci anti-aggreganti che avrebbero aumentato il rischio di ...