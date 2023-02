Fantastici 4 | Mila Kunis sarà Sue Storm? Nuove foto alimentano i rumor

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Matt Shakman, regista dell'atteso reboot Marvel dei4, è stato avvistato di recente assieme a; l'attrice potrebbe vestire i panni di Sue, ovvero la Donna Invisibile? Non accennano a fermarsi iattorno al cast che andrà a comporre il reboot Marvel Studios de I4, la cui uscita nelle sale è fissata per il 2025. Dopo le speculazioni attorno al ruolo di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, ne emergono altre attorno a quello di Sue, alias la Donna Invisibile. La favorita sembrerebbe essere, immortalata di recente in un incontro di lavoro a Los Angeles con il regista de I4, Matt Shakman. Al momento si tratta soltanto di, ma i fan ...

La favorita sembrerebbe essereKunis , immortalata di recente in un incontro di lavoro a Los Angeles con il regista de I4, Matt Shakman. Al momento si tratta soltanto di rumor, ma i ...... transitano in alternanza scuola - lavoro, fondamentale per formare le soft skills , circa 3... Its di Lentate sul Seveso , ho visto ragazzilavorare con la mente e con le mani, dare ...

Fantastici 4: Mila Kunis sarà Sue Storm Nuove foto alimentano i ... Movieplayer

Fantastici 4, un celebre attore stuzzica i fan: sarà lui il prossimo ... Best Movie

Fantastici Quattro: il regista ha avuto dei meeting con Mila Kunis ... Comics Universe

Milan, Calabria: "Basta illazioni, siamo un gruppo sano" Sky Sport

Donnarumma: «Al Milan anni fantastici, ma non ho sbagliato a venire al Psg» Corriere della Sera

Matt Shakman, regista dell'atteso reboot Marvel dei Fantastici 4, è stato avvistato di recente assieme a Mila Kunis; l'attrice potrebbe vestire i panni di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile Non ...Colonna, piccolo comune dei Castelli Romani, stasera è grande, anzi grandissima. E lo è grazie a Camilla Giuliani, 24enne nipote del sindaco di Colonna ...