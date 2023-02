Fantacalcio | i consigli per la 22ª giornata di Serie A | chi schierare e chi no

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo il Derby vinto l’Inter deve continuare il suo cammino, affronterà la Sampdoria a Genova. Ecco ialdi Inter-News.it, l’analisi di ogni partita, chi, le scommessa e chi lasciare in panchina. VENTIDUESIMA– Diversi big match in questa ventiduesimadiA. L’Inter andrà a Genova contro la Sampdoria. In particolare ci saranno però Lazio-Atalanta, sfida per l’Europa, oltre Juventus-Fiorentina che è sempre una sorta di Derby. Questi idi Inter-News.it per il vostroin questa– IPER LA 22ªDIA Le partite del venerdì in...