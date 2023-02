Fanno a pezzi un cadavere per recuperare la cocaina che aveva ingerito | arrestati 4 uomini

Un corriere sudamericano, morto dopo lo scoppio di alcuni ovuli di cocaina che aveva ingerito, è stato fatto ada quattro connazionali per recuperare la droga. E' successo a La Spezia. I quattro sono stati arrestati, dopo una lunga indagine, con l'accusa di importazione, detenzione e spaccio di ingenti ...I complici, per non perdere la droga, hanno trasportato il cadavere nel bosco e lo hanno fatto aper recuperare il resto degli ovuli. La ricostruzione dei fatti : Era il 17 febbraio 2022 quando ...

Quattro arresti a La Spezia. L'indagine è partita a febbraio del 2022, dopo il ritrovamento dei resti nel bosco di monte Parodi, alle spalle della città ligure ...La vittima era utilizzata come corriere della droga dal Sud America all'Italia, ma è morta a causa dello scoppio di alcuni ovuli di cocaina che aveva nello stomaco. Per recuperare l’ingente quantità d ...