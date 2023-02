"Fai una foto a mia figlia Irmak". Lo scatto simbolo del dramma del terremoto in Turchia

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Raccoglimento e silenzio, in questi giorni, sono diventati un doveroso obbligo per noi, per loro. Eppure quei pochi minuti non bastano a coprire l’assordante rumore delle immagini che stanno facendo il giro del web. Istantanee di dolore, di sofferenza e di vite spezzate. Ma anche di piccoli miracoli che emergono tra le macerie di esistenze andate in frantumi, come quella che raffigura una bambina salvata tra i resti degli edifici distrutti dopo 40 ore. Non possiamo girarci dall’altra parte, nessuno può farlo dopo la tragica catastrofe che ha piegato due Paesi, quello dellae della Siria, quel sisma spaventoso e potente che ha mietuto oltre 20 mila vittime. Parlare di ciò che sta succedendo, descrivere tutto il dolore e la sofferenza che quelle popolazioni stanno provando, è impossibile per noi. A farlo ci pensano le grida dei sopravvissuti, che sembrano ...